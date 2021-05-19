شاهد.. تريلر المسلسل الشهير Friends يحدث ضجة على السوشيال ميديا

المستقلة/- منى شعلان/ بعد 17 عامًا من عرض آخر حلقة للمسلسل الشهير Friends ، تجمع نجوم المسلسل من جديد وسيتم طرح الحلقة الأولى من Friends: The Reunion يوم 27 مايو الجاري، عبر شبكة “HBO Max”.

و أحدث التريلر الرسمى لمسلسل Friends، ضجة واسعة من قبل الجمهور ومحبي المسلسل الشهير على الإنترنت، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وظهر نجوم ومشاهير المسلسل الذين رافقوا رحلة friends، في الإعلان الترويجي كما ظهرت العديد من الأماكن التي ارتبط بها جمهور المسلسل ومنها المقهى الشهير Central park والنافورة التي كانت تظهر في تتر المسلسل و الشقة التي كانت تجمعهم.

واندهش الأبطال بعد لم شملهم للمرة الأولى منذ 17 عاما، من دقة الديكورات التي جرى إعادة تصميمها، شقة جوي وتشاندلر، وشقة مونيكا وراشيل، وحتى مقهى “سنترال بارك”، و الأريكة البرتقالية المميزة التي كانوا دائمي الجلوس عليها.

وقالت الممثلة الأمريكية كورتني كوكس التي أدت شخصية “مونيكا’، ضمن أحداث المسلسل: “لقد غمرتني 10 سنوات من الذكريات التي لا يمكن تعويضها”، وفقا لما نشرته مجلة ‘بيبول”، بينما قال مات لوبلان الشهير بأداء شخصية جوي: “إنه أمر مضحك ، عندما نجتمع معًا ، يبدو الأمر وكأنه لم يمر وقت طويل. نبدأ من حيث توقفنا”.

اجتمع الممثلون الستة لمدة يومين لتصوير حلقة لم الشمل “Friends: The Reunion”، التي تعرض لأول مرة على HBO Max في 27 مايو، بمناسبة الذكرى الأولى لإطلاق المنصة الإلكترونية.

ولا يقتصر العرض الخاص على النجوم الستة جينيفر أنيستون، كورتيني كوكس، ليزا كودرو، مات ليبلانك، ماثيو بيري، وديفيد شويمر، ولكن ينضم لهم مجموعة من النجوم كضيوف، من بينهم: ​ديفيد بيكهام، جاستين بيبر، فريق «BTS»، جيمس كوردن، وسيندي كروفورد، كارا ديليفين، ليدي جاجا، إليوت جولد، كيت هارينجتون، لاري هانكين، ميندي كالينج، توماس لينون، وكريستينا بيكلز، توم سيليك، وجيمس. مايكل تايلر، ماجي ويلر وريس ويذرسبون، فضلًا عن ملالا يوسفزاي.