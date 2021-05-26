شاهد : تدهور الحالة الصحية للفنان فائز السنفور ونقله إلى المستشفى

المستقلة/- منى شعلان/ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية فيديو مصورا يوثق الحالة المزرية التى يمر بها الفنان العراقي الشهير “فائز السنفور”.

وظهر الفنان العراقي خلال الفيديو ويبدو عليه علامات المرض ويعتلي جبهته جرح ينزف قليلا، حيث تم نشر الفيديو على نطاق واسع ، فيما تحدث بعض رود مواقع التواصل الاجتماعي، عن مرور الفنان بحالة نفسية سيئة.

من جانبه تواصل نقيب الفنانين، جبار جودي، إلى الفنان العراقي وتم نقله إلى أحد المستشفيات مؤكدا ان حالته الصحية حرجة وفى أمس الحاجة إلى الدعاء حسب التقارير الطبية دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول وضعه الصحي.

ويعتبر الفنان فائز السنفور إحدى الفنانين العراقيين الذي شهر بشكل كبير، و ذلك من خلال تقديمه للعديد من الأعمال الفنية التي تظهر كم أنه ذو موهبة متميزة و بارعة، و يعتبر فائز السنفور من الفنانين العرب الذي ظهر في العدي من الأعمال الكوميدية المتميزة التي جعلت منه أشهر الفنانين العراقيين.

ويعاني فائز السنفور من حالة خاصة فهو يعتبر من ذوي الإحتياجات الخاصة فهو صاحب قامة قصيرة للغاية، و لكن أنه يعاني من حالة خاصة لم يجعله يترك هدفه و شغفه في التمثيل، إذ أنه مارس موهبة التمثيل و بأفضل أداء رغم تنمر الكثيرين على قصر قامته .