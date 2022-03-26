شاهد تحطم طائرة هليكوبتر فى تكساس الأميركية

المستقلة /- لقى شخصان مصرعهما، أمس الجمعة، عندما تعرضت مروحية لانهيار في الجو بالقرب من دالاس وسقطت على الأرض في حادث تحطم طائرة، وتحطمت المروحية فى ساحة خالية بقطاع تجارى مزدحم فى تكساس الأمريكية، ما أسفر عن مقتل الطيار، وشخص آخر على متنها، فيما لم يصب أحد فى المنطقة. ونظرًا لأن المروحية المنكوبة سقطت في منطقة مزدحمة خلال فترة الذروة في ساعة الغداء، كان هناك العديد من الشهود، ويظهر مقطع فيديو دوار ذيل الطائرة وهو يهبط على الأرض بشكل منفصل عن الجسم، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وقالت الشرطة إن الضحيتين كانا بالغين ولا تربطهما صلة قرابة، لكن لم يتم الإعلان عن هويتهما في انتظار إخطار عائلاتهما، وكانت المروحية مملوكة لشركة “سكاى هليكوبتر”، وكانت في رحلة تدريب عندما سقطت. وتقدم الشركة الخاصة جولات طائرات الهليكوبتر في دالاس، والتدريب على الطيران، وتتعاقد أيضًا مع العديد من محطات التلفزيون المحلية لتوفير تغطية إخبارية جوية، وهبط جسد المروحية التي تحطمت يوم الجمعة في حقل فارغ محاط بالعديد من الشركات، بينما هبط الجزء الخلفي في محل تخزين قريب.