شاهد.. بكاء حجاج عبد العظيم على الهواء بسبب شقيقته الراحلة

المستقلة/- منى شعلان/ بكى الفنان المصري حجاج عبد العظيم، على الهواء، عندما حكى واقعة وفاة شقيقته قبل دقائق من عرض مسرحية “أبو العربي”، موضحًا أنه فضل المشاركة من أجل المشاهدين: “زملائي دخلوا لي وهدوني بكلام، وتامر كرم المخرج طمعني في دعاء الناس لأختي، فطمعت إن الناس تقرأ لها الفاتحة وأكمل العرض”.

وأضاف عبدالعظيم، خلال حواره مع الفنانة لميس الحديدي، أثناء لقائها مع أبطال مسرحية “أبو العربي”، في حلقة الإثنين، من برنامج “كلمة أخيرة” عبر شاشة “on”: “مكنتش حاسس بنفسي وطلبت من ربنا إنه يقويني ويصبرني وكنت شايفهم خيالات وكنت مركز إن الكلمة تتقال صح وتسليم المفاتيح لزملائي صح”.

وتابع: “بكيت جدا بعد قفل الستارة، وربنا ما يكتبها على حد”، بدوره قال الفنان هاني رمزي، إن حجاج عبدالعظيم كان منهارا لدى تلقيه الخبر، لهذا أدرك أنه من الصعب أن يقوم بعرض المسرحية، وكان ذلك موقفا صعبا.

وأوضح: “تناقشنا إنه يروح لأسرته، منظره مكنش ينفع يمثل، وكلنا كنا مشفقين عليه جدا، ومش عارفين نقول له إيه، لكنه قالنا المسرح حاجة مقدسة والجمهور اللي جه ملهوش ذنب، وكان بيتكلم وهو منهار.. كنا متفاجئين من كلامه، ولقينا فنان واقف على خشبة المسرح بيأدي بشكل غير طبيعي، ولما اتقفلت الستارة انهار، وكان بيبكي بين كل دخلة والتانية”.

وشارك حجاج في العديد من الأعمال الفنية أبرزها: “عايز حقي، السيد أبو العربي وصل، فرحان ملازم آدم، محامي خلع، عبده مواسم، ميدو مشاكل، الناظر صلاح الدين”.

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