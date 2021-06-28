شاهد.. “بعد 16 عاماً”.. طفلة المسلسل التركي نور تحتفل بزفافها

المستقلة/- منى شعلان/ احتفل الممثل التركي تانار أولماز بزفافه أمس، على الممثلة التركية إيجه تشيشمي أوغلو التي عرفها الجمهور العربي في المسلسل الشهير “نور”.

وأطلت العروس بفستان زفاف أبيض رقيق مع طرحة طويل، أما العريس ارتدي بذلة سوداء مع جاكيت أبيض.

وكان من المقرر احتفال العروسين قبل هذه الأيام، إلا أن خطتهما في الاحتفال تعطلت بسبب تحديات فيروس كورونا المستجد التي أجبرتهم على تأجيل الزفاف.

وحضر حفل الزفاف عدد من نجوم تركيا منهم شاتاي أولسوي وسيريناي ساريكايا اللذان شاركاه في بطولة مسلسل “مد وجزر” بالإضافة إلى الممثل أنور تونا.

وعرف الجمهور إيجه باسم “جوليا” في مسلسل “نور” وقدمت دور الطفلة الشقية التي تسبب في مشكلات لزوجة أبيها.

وتم تصوير مسلسل نور خلال عام ونصف وتم عرضه على عدة مواسم كانت في النهاية 154 حلقة وتم عرضه لأول مرة في عام 2007، وأصبحت تركيا بفضل المسلسلات التركية ثاني أكبر موزّع للمسلسلات حول العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية، حيث تم بث المسلسلات التركية في أكثر من 140 دولة.

ومسلسل نور من بطولة سونغول أودان، كيفانش تاتليتوغ، اكريم بورا، غونغور بايرك، عمري كارايل، سويدان سويداس، لاسين سيلان، سيردار اورتشين، كامل جولور، سيفينش جلسين، إيشة فارلير، فوزون إيربلاك، كانسين أوزوسين، يليز باشلانغش، كايرا سيمور، وهو من تأليف سونغول أودان وسيما ايرجينيكون، ومن إخراج مصطفى كمال أوزون.