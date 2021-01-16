شاهد..انفجار ضخم يهز لبنان..فيديو

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة/-أحمد عبدالله/شهدت مدينة القصر اللبنانية، الواقعة على الحدود السورية، مساء أمس الجمعة، انفجارا لخزان وقود، أسفر عن خسائر مادية فقط.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الانفجار وقع نتيجة حريق في محطة للبنزين، ولم توضح أسبابه.

وذكرت قناة الـ”LBCI” أن انفجارا وقع داخل مستودع لقوارير الغاز في نفس البلدة، منذ نحو أسبوعين، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن المستودع له علاقة بالمهربين، في حين أصدر الجيش اللبناني بيانا تحدث فيه عن “انفجار مستودع يستخدم لتخزين مادتي الغاز والمازوت يملكه شخص من آل عبيد ويقع في منطقة القصير من الجهة السورية”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

السعودية تبدء في تصنيع لقاح لمعالجة فيروس كورونا

اخر الاخبار

شاهد..انفجار ضخم يهز لبنان..فيديو

اخبار العراق

طقس العراق : أمطار وثلوج في مناطق عدة وأجواء صحوة في أخرى

اخبار العراق

وزارة الاعمار : استئناف العمل بمشروع شبكات مجاري قضاء الهندية

اخبار العراق

الخالدي : اللجان النيابية عازمة على تقليص شامل على بنود الموازنة

اخبار العراق

لجنة : وزير المالية تسبب في كارثة اقتصادية للقطاع الخاص بعد رفع سعر الدولار

اخبار العراق

العيساوي : تشريع حزمة من القوانين الرادعة لكل من يحرض على الارهاب والتطرف

اخبار العراق

العيساوي : تشريع حزمة من القوانين الرادعة لكل من يحرض على الارهاب والتطرف

اخبار العراق

وزارة التربية تنشر اسماء الطلبة الاوائل على مدارس التعليم المهني

اخبار العراق

وزيرة الهجرة : عدد النازحين العائدين الى مناطقهم بلغ أكثر من 68 ألف عائلة

اخبار العراق

المالية النيابية : الاجتماعات مستمرة لدراسة بنود مشروع موازنة 2021

اخر الاخبار

وباء جديد يهدد العالم تنقله الخفافيش.. تفاصيل فيروس نيباه القاتل

اخر الاخبار

شاهد : انفجار ضخم يهز لبنان

اخر الاخبار

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار جيلي 2021 في العراق

اخر الاخبار

سياسة واتساب الجديدة…تمنح التلغرام مكاسب هائلة

اخر الاخبار

رجل ينشئ 11 مطبا صناعيا أمام منزله لهذا السبب

اخر الاخبار

استنشاق هذه الروائح يساعد في إنقاص الوزن