شاهد..انفجار ضخم يهز لبنان..فيديو

المستقلة/-أحمد عبدالله/شهدت مدينة القصر اللبنانية، الواقعة على الحدود السورية، مساء أمس الجمعة، انفجارا لخزان وقود، أسفر عن خسائر مادية فقط.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الانفجار وقع نتيجة حريق في محطة للبنزين، ولم توضح أسبابه.

وذكرت قناة الـ”LBCI” أن انفجارا وقع داخل مستودع لقوارير الغاز في نفس البلدة، منذ نحو أسبوعين، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن المستودع له علاقة بالمهربين، في حين أصدر الجيش اللبناني بيانا تحدث فيه عن “انفجار مستودع يستخدم لتخزين مادتي الغاز والمازوت يملكه شخص من آل عبيد ويقع في منطقة القصير من الجهة السورية”.