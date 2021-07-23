شاهد : اندلاع نزاع عشائري بناحية العكيكة في ذي قار يتسبب بإحراق عدد من المنازل

شاهد : اندلاع نزاع عشائري بناحية العكيكة في ذي قار يتسبب بإحراق عدد من المنازل.