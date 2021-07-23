شاهد : اندلاع نزاع عشائري بناحية العكيكة في ذي قار يتسبب بإحراق عدد من المنازل.
#شاهد | اندلاع نزاع عشائري بناحية العكيكة في ذي قار يتسبب بإحراق عدد من المنازل. pic.twitter.com/9QJ5TnNLxs
— وكالة الصحافة المستقلة (@mustaqilaiq) July 23, 2021
شاهد : اندلاع نزاع عشائري بناحية العكيكة في ذي قار يتسبب بإحراق عدد من المنازل.
#شاهد | اندلاع نزاع عشائري بناحية العكيكة في ذي قار يتسبب بإحراق عدد من المنازل. pic.twitter.com/9QJ5TnNLxs
— وكالة الصحافة المستقلة (@mustaqilaiq) July 23, 2021
المزيد من الاخبار
التعليقات مغلقة.