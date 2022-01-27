شاهد : اليسا تصبح أمّا دون زواج وتشعل الردود

المستقلة /- حدثت الفنانة اللبنانية اليسا في عدد من المواضيع الخاصة والفنية، خلال حلولها كضيفة برنامج مع الشريان الذي يقدمه الإعلامي السعودي داوود الشريان عبر شاشة MBC، حيث طرح الشريان عدة أسئلة على اليسا من بينها، الأسباب وراء عدم زواجها حتى الآن ورفضها الارتباط، وجاء رد اليسا طريفا ومثيرا للجدل، وقالت: “أفصل بين الحب والزواج، سُئل أحد الفلاسفة كيف تعامل الزوجة العاقلة زوجها؟ فأجاب بالمرأة العاقلة لا تتزوج”، مؤكدة ان الحب أساسي في الزواج، لكن ليس من الضروري عندما يجمع الحب بين الرجل والمراة ان يتزوجا، وأشارت ان عملها واستقلالها المادي والفكري جعلها تشعر انها ليست بحاجة لرجل.

وأشارت اليسا، إلى أنها عاشت أكثر من قصة حب، لكنهم قللوا منها وحاولوا تحطيمها لأنها كانت أهم منهم وأكثر منهم نجاحا، مؤكدة ان الرجل يغار من نجاح المرأة، لكن المرأة تحب نجاح الرجل ولا تحطمه، وقالت: “الزواج ما هو شغله أساسية في حياتنا”.

أما عن إحساس الأمومة، أكدت اليسا أنها تعيش هذا الإحساس، ولديها إبنة وهي واحدة من معجباتها تدعى أنجيلا تشعر نحوها احساس الأمومة، رغم انها لا يجمعها بها صلة دم أو قرابة، موضحة أن أنجيلا كانت تحضر كل حفلاتها منذ الطفولة وتشبهها بالكثير من الصفات، مؤكدة أن علاقتها بها توطدت وقت إصابتها بالسرطان وأن أنجيلا لم تتركها لحظة واحدة.

وأكدت إليسا إنها مقيمة في لبنان ولن تتركه رغم انها تسافر كثيرا، وتراهن على نجاح وعودة لبنان أفضل من قبل، كما صرحت انها حقنت الفيلر في وجهها حتى تعود كما كانت في بداية ظهورها الفني.

وتفاعل الجمهور والمتابعون مع تصريحات الفنانة اليسا وخاصة شعور الامومة الذي تشعر فيه تجاه إحدى معجباتها، وعبروا عن إعجابهم بعاطفتها وأحاسيسها الصادقة، وعن تأثرهم بكل ما قالته عن الزواج والأمومة، والإنتماء للوطن.