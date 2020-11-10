شاهد الكرة التي يلعب بها منتخب العراق وديتي الأردن وأوزبكستان

(المستقلة) كشفت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، عن الكرة التي سيلعب بها المنتخب الوطني مباراتيه الوديتين في معسكر الإمارات.

ووصل وفد “أسود الرافدين” يوم امس إلى دولة الإمارات لخوض معسكر تدريبي يتضمن مواجهتين أمام الأردن وأوزبكستان.

وسيستخدم المنتخب الوطني كرة “امبرو” الخاصة به، بعدما ابرم عقدا رسميا مع الشركة.

وتقام المباراة الأولى أمام الأردن في الـ12 من الشهر الجاري، ثم مواجهة أوزبكستان في الـ17 من الشهر ذاته.

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