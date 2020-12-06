شاهد: الفيديوهات التي حصدت المراتب الأولى على يوتيوب 2020

المستقلة /- أرقام كبيرة حققتها بعض الفيديوهات على برنامج اليوتيوب، حيث كانت المنافسة قوية بين اليوتيوبرز في الشرق الأوسط لكسر أرقام المشاهدات المرتفعة، ومع نهاية هذا العام بدأت هذه الأرقام بالوضوح وفق ما نشره موقع ET) بالعربي) وقد كان الترتيب كالتالي:

المرتبة الثالثة:

الموقف المؤثر بتاريخ برنامج (the voice kids) بنسخته العربية على قناة mbc، والذي أبكى لجنة التحكيم وهو فيديو لقاء الإخوة، حيث حصد أكثر من 30 مليون مشاهدة منذ نشره في فبراير 2020:

المرتبة الثانية:

مشهد من مسلسل البرنس خلال موسم رمضان الماضي، والذي تمثل بضرب الممثل محمد رمضان بشخصية رضوان للمثل أحمد زاهر في شخصية فتحي، والذي حصد 33 مليون مشاهدة منذ نشره في مايو 2020.

المرتبة الأولى:

أغنية اليوتيوبر السورية أصالة المالح (طول ما احنا سوا) والتي حصدت 56 مليون مشاهدة منذ اطلاقها في سبتمبر 2020

والتي أذيعت في حفل تحديد جنس الجنين الذي أقامته وزوجها من خلال استخدام برج خليفة كلوعة إعلانية لظهور اللون الأزرق والمتمثل بانتظارهم لمولود ذكر، وقد حصدت الحفلة ما يقارب 29 مليون مشاهدة منذ سبتمبر 2020.