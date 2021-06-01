شاهد.. الفنانة ميمي جمال تتحدث باكية عن حبها لزوجها الراحل حسن مصطفى

المستقلة/- منى شعلان/ تحدثت الفنانة المصرية ميمي جمال، عن قصة حبها لزوجها الفنان الراحل حسن مصطفى والذى رحل عن عالمنا في 19 مايو 2015، لافتة إلى أنها ابتعدت عن التمثيل فى وقت مرضه حتى تظل بجانبه.

وقالت جمال، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية ON: “لما تعب مكنش ينفع اسيبه واروح أمثل، فضلت تحت رجله في العناية المركزة 28 يوما”.

وأضافت:”آخر حاجة بينا لقاني حاطة إيدي على خدي، فنادي عليّا وقالي يا ميمي نزلي إيدك من على خدك هتحطيها كده كتير بعدين، قلتله ليه بتقول كده؟ قالي بقولك يعني بلاش تعملى كده، قولتله حاضر”.

تابعت: “قالي ممكن أشرب؟ قولتله حاضر، قمت جبتله ميه من الثلاجة وشرب وشكرني، روحت قعدت على الكنبة لقيته اتوفى، آخر شربة ميه أنا ادتهاله وربنا أراد”.

واستطردت:” زوجى حسن مصطفى، كان رجل طيب وحنين وعطوف وكل صفات الدنيا فيه وخلفت بعد سنة ونصف، جبنا نورا ونجلا، كنا زملاء مع بعض في المسرح، وهو عنده مشاكل مع زوجته، وكان مش عجبنى دور اللى بقدمه ومتضايقة، لقيت حسن جه وبيقولى أنا كمان مش عجبنى حاجات في حياتي الشغل ملهوش دعوة، بدأت صداقة نشتكي لبعض و نرغى سوا، بدأ الكلام يطلع حسن و ميمى، جابنا سيد بدير في المسرح، وقال ايه الكلام اللى طالع عليكو انتو، فيه حاجة بينكم، فقلت لا إحنا أصدقاء مفيش حاجة بينا”.

وأضافت: “جه حسن قالى أنا طلقت من 3 شهور لو طلبت منك الزواج توافقى قلتله إيه المفاجأة دى وماما مكنتش موافقة عشان راجل كبير وعنده بنت والوسط مش كويس، وكنت محتاجة ضهر، فكلمته قلت له أنا موافقة اتجوزك و اتجوزنا”.

ميمي جمال بدأت مشوارها الفني من خلال فيلم “أقوى من الحب” عام 1953 وهي ابنة 9 سنوات، وهو من إخراج عز الدين ذو الفقار، وتأليف محمد كامل حسن المحامي، وبطولة النجوم: شادية، عماد حمدي، مديحة يسري، زينات صدقي، وحسن البارودي وغيرهم.

بينما آخر أعمال ميمي جمال فيلم “لف ودوران” مع النجوم: أحمد حلمي، دنيا سمير غانم، صابرين، بيومي فؤاد، وجميلة عوض وغيرهم عام 2016.