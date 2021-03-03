شاهد.. الفنانة رجاء حسين وضرتها فى لقاء واحد على الهواء

المستقلة/- منى شعلان/تعرضت الفنانة المصرية رجاء حسين، لموقف مفاجئ على الهواء ، أثناء استضافتها ببرنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا”، على شاشة cbc عندما دخلت ضرتها المخرجة دينا واصف إلى الاستديو فجأة ،حيث جمعهما عناق حار للغاية وبكاء شديد،وطلبت حسين من واصف بالتوقف عن البكاء أمام كاميرات البرنامج، متابعة: “ايه يا عبيطه بتعيطي ليه؟”.

حيث أشارت الفنانة رجاء حسين إلي أنها تحسد طليقها سيف عبد الرحمن علي زوجته لأنها تتسم بالطيبة والذوق والأخلاق، مؤكدة أنها تقف دائمًا بجانب زوجة طليقها في كل المواقف وتعتبرها كإبنتها، بينما أكدت دينا واصف، إنها لا تحب لقب ضرة، وتنادي الفنانة رجاء حسين بماما.

من جانبه قال الفنان سيف عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية له بنفس اللقاء إن طليقته الفنانة رجاء حسين شريكة عمره وكانت نعم هي الأم والزوجة وتفوقت عليه في الحصول على الجوائز على مشاركتهما في المهرجانات “العصفور” و”حدوتة مصرية” والعديد من الأفلام.

وأضاف : “رجاء حسين لها معزة خاصة حافظت عليا وعلى ولادي وربتهم أحسن تربية، وإحنا عائلة وهنفضل عائلة لأنها ست عظيمة وبتحب مراتي وأولادي وميزة كويسة أن الإنسان يقدر يحب”.

وتابع: “رجاء حسين استحملتني كتير علشان أنا كنت بتشاقى كتير لأنها ست حمولة، مكنتش موريها الويل، وفكرة أنى اتجوز زوجة تانية كانت فكرتها هي وكانت تلح عليا في 2006 لأنها عارفة إنى أنا معرفش اعيش لوحدي “لتعقب رجاء حسين: “أيوه أنا اللي قلت له يتجوز بدل المسخرة والصرمحة”.

من جانبها قالت دينا واصف زوجة الفنان سيف عبد الرحمن: “زوجي نعم الزوج والأخ والأب ومخلص جدا وعلاقته بوالدي ووالدتي رائعة”.

وفجرت الفنانة رجاء حسين مفاجأة على الهواء، مؤخراً بشأن طلاقها من زوجها الفنان سيف عبد الرحمن، بعد زواج دام 51 عامًا، وكشفت سبب الطلاق الذي تم في 2014 دون علم الجميع، أنه كان بعد فقدانها ابنها الوحيد العقيد مهندس أركان حرب كريم، حين تعرضت الأسرة وقتها لظرف قاسِ جعل الفنانة القديرة تطلب الطلاق واصفة الأمر بإن كريم كان السبب الوحيد الحائل بينها وبين طلب الانفصال.

وبعد إتمام الطلاق قرر الفنان سيف عبد الرحمن الزواج مرة أخرى، وقرر وقتها التقدم لأسرة المخرجة دينا واصف، التي كانت تربطهما علاقة وطيدة بزوجته الأولى، فكان الشرط الأول إخبارها بالأمر، وبالفعل حينما علمت رجاء بالزيجة باركتها.

يذكر أن رجاء حسين وسيف عبدالرحمن تزوجا بعد قصة حب جمعتهما على خشبة المسرح، حيث تعرفت عليه عندما أتت به الفنانة سناء جميل لتعرف المتواجدين عليه كفنان صاعد، وبعدها اعترف لها بإعجابه بها من قبل أن يلتقيا، حتى تكللت قصة حبهما بالزواج، وأنجبا طفليهما كريم وأمل.