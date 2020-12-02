شاهد : العثور على قبيلة كاملة من البشر منعزلين عن العالم

المستقلة /-نقترب من إتمام الربع الأول من القرن الواحد والعشرين، أحاطت بنا التكنولوجيا من كل جانب، باتت المسافة بين شخص في أقصى المشرق منعدمة وآخر في أقصى المغرب من العالم، فقد تقاربت الشعوب بشكل قد لا يستوعبه سكان جزر «ماركيساس» المنعزلة بالكامل.

لا يعلم السكان في تلك الجزر النائية التي لم يطأها غريب من قبل أي شيء عن العالم الخارجي، فلازال سكان «ماركيساس» يحتفظون بصفاتهم القبلية الأصلية، معزولون عن كل الحضارات الأخرى والتطور البشري.

زار المصور العالمي الشهير «جيمي نيلسون» المعروف بصوره عن سكان القبائل الأصليين، الجزر مرتين والتقط عددًا من الصور المذهلة التي تكشف عن عالم آخر مثل الذي نراه في الأفلام.

ماركيساس هي واحدة من أكثر الجزر النائية في العالم، حيث تقع الجزر في جنوب المحيط الهادئ على بعد أكثر من 800 ميل من وجهة تاهيتي السياحية، ولا يزال يسكنها المستوطنون القبليون الأصليون فقط.

وتعد الجزر “المعزولة بالكامل” واحدة من أكثر الحضارات التي لم يطأها أحد في العالم، ولا يزال سكانها غير متأثرين نسبيًا بالعالم المتقدم من حولهم.

وتنتشر الجزر في وسط المحيط الهادئ، على بعد 1400 كيلومتر (880 ميل) من أقرب وجهة سياحية شهيرة في تاهيتي في بولينيزيا الفرنسية.

وتظهر الصور المذهلة التي التقطها المصور العالمي جيمي نيلسون، كيف تبدو الحياة على الجزر، التي أصبحت واحدة من أفضل أسرار العالم المحفوظة.

وتتكون المجموعة من 12 جزيرة، لا يستوطن السكان سوى 6 منها، وتكشف صور جيمي المذهلة الآفاق البانورامية لمجموعة الجزر الـ 12، بمناظرها الطبيعية الجبلية الخضراء التي تذكرك برواية المغامرة الشهيرة لروبرت لويس ستيفنسون «جزيرة الكنز».

وفي إحدى الصور ترتدي إحدى أعضاء القبيلة اللباس التقليدي الكامل للسكان الأصليين، والذي يتم ارتداؤه عادة في المناسبات الخاصة مثل حفلات الزفاف.

وكأنهم قد خرجوا من فيلم مغامرة خيالي، فالعديد من أفراد القبيلة في ماركيساس مغطون بالوشم القبلي، يشبه الوشم الحديث الذي نعرفه، استخرجوه من تلك الجزر المعزولة.

ويقول جيمي إن سكان الجزر احتفظوا بإحساس ثري بالتراث، ويتجولون في جزرهم في الغالب على ظهور الخيل.

وأوضح: “إنها جزء جميل من العالم ولا تزال بمنأى نسبيًا عن العالم المتقدم”، ويعرف جيمي البالغ من العمر 53 عامًا، بصوره عن الشعوب القبلية والأصلية، فقد زار جزر ماركيساس مرتين حتى الآن.