شاهد.. البرومو الثاني لأغنية “أوعدك” لسمية الخشاب وعمر كمال

المستقلة/- منى شعلان/ شاركت الفنانة المصرية سمية الخشاب ، جمهورها ومتابعيها بحسابها بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، البرومو الثاني لأغنيتها الجديدة مع مطرب المهرجانات عمر كمال .

وعلقت الخشاب على البرومو قائلة : “كليب اوعدك يوم الثلاثاء الساعه ٧ باذن الله”، ويقول مطلع الأغنية:” “أوعدك، عمري في يوم يا حبيبتي ما أخونك، هفضل جنبك بقى وهصونك، بعشق اسمك كل جنونك، لما تبصيلي بقى بعيونك،” بصوت عمر كمال، لترد عليه سمية الخشاب قائلة: “يا ولا، أنا جامدة وضد الكسر، أنا عاوزة في كل بلد بقى قصر، أنا متقلبة كده ملبن مصر، بيمشوا ورايا لحد العصر”.

وانتهى عمر كمال وسمية الخشاب، من تسجيل الأغنية خلال الأيام الماضية وهو التعاون الأول بينهما، ويعتبر بوابة دخول الفنانة الشهيرة لعالم أغاني المهرجانات الشعبية.

يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب مسلسل “موسى” من تأليف ناصر عبد الرحمن، إنتاج سينرجي، إخراج محمد سلامة، وبطولة محمد رمضان، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذ رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد، وتم عرضه في الموسم الرمضاني المنصرم.