شاهد.. الإعلان الترويجي لمسرحية “كوكو شانيل” لشريهان

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت منصة “شاهد VIP” السعودية، قرب عرض مسرحية “كوكو شانيل” للنجمة المصرية شريهان ، والتي صورتها منذ فترة، وتشهد عودة الفنانة المصرية للمجال الفني بعد غياب لسنوات طويلة.

ونشر الحساب الرسمي لمنصة شاهد بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، الإعلان الترويجي الأول لمسرحية “كوكو شانيل” وتبلغ مدته 35 ثانية فقط، مع توضيح أن المسرحية تعرض قريبًا على منصة شاهد برعاية هيئة الترفيه السعودية، وتقديم مجموعة MBC.

وسبق أن شوقت شريهان جمهورها لمسرحية “كوكو شانيل”، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر” قائلة: “عمل شاق.. أتمنى أن ينال إعجاب جمهور في جميع أنحاء العالم وجمهوري الحبيب.. ألف مبروك”.

وسبق وكشف السيناريست مدحت العدل، تفاصيل مسرحية “كوكو شانيل” فقال: “العمل هيبقى علامة، سواء في تاريخها أو تاريخنا أو تاريخ المسرح، وهو اتصور كاملا”.

من جانبه قال المخرج هادي الباجوري، “أن كوكو شانيل أول مسرحية موسيقية فوق مستوى اللى بيعرض خارج مصر ويتساوى مع مستوى مسارح “برودواي”، في مدينة نيويورك الأمريكية”.

مسرحية “كوكو شانيل” سيناريو وحوار السيناريست الدكتور مدحت العدل، ومن إخراج هادي الباجوري، وإنتاج “العدل جروب”.

والجانب الموسيقي، يشرف على تنفيذه الموزع الموسيقي فهد الذي نفذ الموسيقى التصويرية للعمل ككل، كما تم توزيع الأغاني الخاصة بالمسرحية، والتي ستقدم في الإطار الدرامي للعمل، وجميع أغاني العمل من كلمات مؤلف العرض مدحت العدل ومن ألحان إيهاب عبد الواحد.