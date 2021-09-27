شاهد : اعتماد وثيقة اللقاح للمسافرين على متن الخطوط الجوية العراقية

المستقلة /- تباشر وزارة النقل اعتماد بطاقة اللقاح الدولية ضد فيروس كوفيد – 19 يوم الجمعة المقبل، للمسافرين على متن الخطوط الجوية العراقية.

وقال المتحدث باسم الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية حسين جليل : إن “توجيهات جديدة صدرت من قبل منظمة الصحة العالمية تتعلق بأخذ المسافرين لجرعة ثالثة من اللقاح، مع اعتماد فحص سي بي ار، بغية اصدار البطاقة الدولية للقاح، وسيكون هذا الاسبوع الاخير الذي سيتمكن فيه المسافرون من السفر اعتمادا على فحص سي بي
ار فقط” .

واضاف ان “ادارة الخطوط تباشر يوم الجمعة المقبل اعتماد بطاقة اللقاح ضد فيروس كوفيد – 19 ، مع فحص سي بي ار قبل 72 ساعة من انطلاق الرحلة”، لافتا الى ان “العائدين الى العراق ملزمون فقط بجلب الفحص لعدم السماح لهم في دول عديدة بأخذ التطعيم”.

واشار جليل الى أن “الشركة اتخذت جميع التدابير الادارية والصحية لتطبيق هذا القرار”، منوها بأن “حركة السفر خلال الاسبوعين الاخيرين من شهر ايلول الجاري، شهدت ارتفاعا بأعداد المسافرين والمغادرين برحلات لوجهات داخلية
وخارجية”.

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