شاهد أول رسالة نصية قصيرة في التاريخ وما مصيرها

المستقلة /- بهدف توثيق الأصالة الرقمية، بيعَت أول رسالة نصية قصيرة في التاريخ، مقابل 107 آلاف يورو (أكثر من 120 ألف دولار) بتكنولوجيا “ان اف تي”، خلال مزاد علني أقامته الثلاثاء دار “أغوت” في فرنسا.

وهذه الرسالة أرسلت عبر شركة الاتصالات البريطانية “فودافون” في الثالث من كانون الأول/ديسمبر 1992، وتتألف الرسالة التي تلقاها حينها ريتشارد جارفيس المتعاون مع “فودافون”، من 15 حرفا وفيها عبارة “Merry Christmas” (“ميلاد مجيد”)، وذلك خلال فترة عيد الميلاد.

ولم يكشف عن هوية الشاري ولكن عُلم أنه كندي ويعمل في مجال التقنيات الجديدة، وهو المالك الحصري لنسخة رقمية فريدة لبروتوكول الاتصالات الذي أُرسلت من خلاله أول رسالة نصية قصيرة في العالم، وسيذهب ريع المزاد إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.