شاهد أصالة بورطة بسبب تغريدة مسيئة للشعب الفلسطيني

المستقلة /- تعرضت الفنانة السورية ​أصالة نصري​ لموقف محرج بعد قيامها بوضع علامة إعجاب على إحدى التغريدات المسيئة للشعب الفلسطيني، اذ كتب صاحب التغريدة ” ضعت يا بوتين ورحت فيها..ما دام الفلسطينيين واقفين معاك”.

وتعرضت أصالة لهجوم حاد من قبل المتابعين، الذين اتهموها بالاساءة ودعم من يسيئ للشعب الفلسطيني، ما دفعها لإزالة الإعجاب، وقدمت إعتذارها مؤكدة أنها وضعته عن طريق الخطأ، وقالت “مرّات بعمل لايك سريع من غير ما أعرف المحتوى وأكيد مو تبرير بس مرّه تانيه بنتبه”.

وانهالت التعليقات على تصرف أصالة من قبل المتابعين، ورغم ان البعض برر تصرفها غير المقصود، الا ان اغلب التعليقات جاءت منتقدة الفنانة، ومن بين التعليقات كتب احد المتابعين “الناس تقرأ التغريدة بعدين تحط اللايك مو العكس”، والكثير من التعليقات الأخرى.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها أصالة لمواقف محرجة على مواقع التواصل، إذ كانت قد أبدت مؤخراً إعجابها بأغنية الفنان ​رامي صبري​ قبل صدورها، من خلال تعليق كتبته على منشور الفنان، فأحرجها وقال لها انه لم يطرحها

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