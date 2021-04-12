شاهد.. أحمد الشقيري يعود من جديد ببرنامج “سين”

المستقلة/- منى شعلان/ تصدر اسم الإعلامي السعودي، أحمد الشقيري، قائمة أكثر الأسماء تداولا على محرك البحث “جوجل” خلال الساعات الماضية، بسبب عودته إلى الموسم الرمضاني لهذا العام من خلال برنامج “سين”، وذلك بعد انقطاع دام سنوات منذ آخر موسم قدمه لبرنامج “خواطر”.

ونشر الشقيري عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام فيديو ترويجيا للبرنامج يقول فيه: “عندما نمشي في هذه المسيرة نعرف أنه طريق وطريق الكل لازم يشارك فيه، التحسين لا يحصل بضغطة زر، الصورة لا تتكلم عن كم سنة استغرق الأمر”.

وسيقوم الشقيري بطرح تساؤل في كل حلقة من حلقاته، مع الحفاظ على نفس روح خواطر من خلال خوض مغامرات مثيرة ومقابلة عدة شخصيات من مجالات مختلفة، وسيعرض البرنامج قبل موعد الإفطار بقليل بتوقيت الرياض، وفقًا لما أعلنت مجموعة قنوات “إم بي سي”.

وفاز أحمد الشقيري العام الماضي بجائزة الأوسكار التعليمي 2020، التي يطلقها مركز تنمية الموارد البشرية في دبي HDTC.

وعُرف الشقيري ببرامجه “خواطر” الذي عرض على مدار 11 موسم، و”قمرة”، و”إحسان من المدينة”، و”إحسان من الحرم” وغيرها، والتي حققت نجاحًا ملحوظًا.

وغاب الشقيري عن تقديم برنامج خواطر منذ عام 2015، وذلك بعد 11 جزءا كان برنامجه ضمن الأشهر في المنطقة والأكثر متابعة، نظرا للقيم والمبادئ والأفكار التي كان يطرحها.