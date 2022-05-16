شاهد: أبو غزالة يتوقع انهيار البيتكوين

المستقلة /- توقع طلال أبو غزالة رئيس ومؤسس مجموعة الدكتور طلال أبو غزالة انهيار عملة البيتكوين الرقمية.

ووصف أبو غزالة في فيديو مجتزأ من مقابلة تلفزيونة له العملة بالمهزلة.

وتاليا الفيديو: