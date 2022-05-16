فيديو شاهد: أبو غزالة يتوقع انهيار البيتكوين آخر تحديث مايو 16, 2022 المستقلة /- توقع طلال أبو غزالة رئيس ومؤسس مجموعة الدكتور طلال أبو غزالة انهيار عملة البيتكوين الرقمية. ووصف أبو غزالة في فيديو مجتزأ من مقابلة تلفزيونة له العملة بالمهزلة. وتاليا الفيديو: https://www.mustaqila.com/wp-content/uploads/2022/05/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%8A%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B2%D9%84%D8%A9.mp4 شارك الخبر WhatsAppTelegramViberFacebookTwitter
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