شاكيرا تحصل على حضانة الاطفال بالاتفاق مع بيكيه

المستقلة/- أعلنت النجمة الكولومبية شاكيرا ولاعب كرة القدم الإسباني جيرار بيكيه أنهما توصلا إلى اتفاق بشأن حضانة طفليهما اللذين سينتقلان مع والدتهما من برشلونة إلى ميامي، بعد خمسة أشهر على إعلان انفصال الثنائي.

وقالت المغنية ونجم كرة القدم في بيان مشترك نشره فريق شاكيرا الإعلامي: “لقد وقّعنا على اتفاق يضمن راحة طفلينا وستتم المصادقة عليه في المحكمة، في إطار مسار رسمي مبسط”.

وأضاف البيان: “هدفنا الوحيد توفير أكبر قدر من الأمن والحماية لهما، ونحن مقتنعان بأن حياتهما الخاصة ستكون موضع احترام”، من دون إعطاء تفاصيل عن بنود الاتفاق الذي جرى التوصل إليه إثر اجتماع أخير امتد لنحو 13 ساعة مساء الاثنين.

أما محامي بيكيه، الذي لعب الثلاثاء مباراته الأخيرة مع نادي برشلونة بعد إعلانه المفاجئ اعتزال كرة القدم، فأكد لوكالة فرانس برس أن شاكيرا تعتزم الانتقال للإقامة في ميامي مع ولديها في تاريخ غير محدد بعد، بهدف إعادة إطلاق مسيرتها.

كما أن بيكيه، الذي بات متفرغاً أكثر، سيكون لديه عشرة أيام شهرياً ليمضيها مع ولديه، إضافة إلى فترات إجازات المدارس.

وأوضح محامي لاعب كرة القدم، رامون تامبوريرو، لوكالة فرانس برس: “لا يعني الأمر أن أحداً قد فاز والآخر قد

خسر. وإذا كان هناك من رابح، فهما الطفلان”، بعد مفاوضات شاقة بين شاكيرا وبيكيه استمرت أشهر.

وبكى المدافع الإسباني يوم السبت خلال كلمة وداع وجهها لجمهور نادي برشلونة في مباراته الأخيرة على ملعب “كامب نو”.كما تبادل ركل الكرة في الملعب مع نجليه، ميلان، تسعة أعوام، وساشا، سبعة أعوام.

وكانت قصة الحب بين شاكيرا (45 عاماً) وبيكيه (35 عاما)ً قد بدأت سنة 2011، وأثمرت عن ولادة طفلين هما ميلان، في عام 2013، وساشا، في عام 2015.

وبعد علاقة استمرت أكثر من عشر سنوات قضيا خلالها معظم الوقت في برشلونة، أعلن الثنائي انفصالهما مطلع يونيو/حزيران الماضي.

ولا تزال المغنية، التي لم ترتبط بعقد زواج مع بيكيه ولم تتشارك معه أي أصول، تواجه قضية تهرب ضريبي في إسبانيا لم يُحدد بعد أي تاريخ للمحاكمة المرتبطة بها.

وتطلب النيابة العامة معاقبتها بالسجن ثماني سنوات وتغريمها مبلغا يقرب من 24 مليون يورو بتهمة التهرب من دفع ضرائب في إسبانيا تصل قيمتها إلى 14.5 مليون يورو بين عامي 2012 و2014.

وتنفي المغنية من جانبها كل هذه الاتهامات.

وقالت شاكيرا لمجلة “إيل” في سبتمبر/أيلول الماضي، إن محاكمتها الوشيكة بشأن الاحتيال الضريبي، والانفصال عن بيكيه، ومرض والدها، يعني أن هذه “أصعب وأتعس ساعات في حياتي”.