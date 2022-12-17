“شارع دجلة ” كتاب جديد للمغترب عبد الخالق كيطان

عبد الخالق كيطان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. عن دار الشؤون الثقافية العامة صدر كتاب جديد للمغترب الميساني الشاعر والناقد عبد الخالق كيطان كتاب جديد بعنوان “شارع دجلة”.

ووصف كيطان كتابه الذي حمل الكتاب اسم  أحد الشوارع المعروفة في مركز مدينه العمارة، بأنه (كتابي الجديد- القديم) الذي انتظرت طباعته منذ أعوام

واعرب كيطان عن آمله بأن يجد المتلقي في الكتاب، بعضه في سنوات عراقية عصيبة في مطلع تسعينيات القرن الماضي الذي شهد واقعا مريرا مرت به مدينة العمارة واحداثا عاش كل تفاصيلها.

وقدم شكره للشاعر عارف الساعدي قائلا ان كلمة شكر لا تكفي للصديق الشاعر الساعدي على جهده النبيل في ظهور الكتاب.

يذكر أن عبد الخالق كيطان هو شاعر عراقي وناقد مسرحي من مواليد محافظة ميسان، هاجر الى استراليا نهاية تسعينيات القرن الماضي، حيث يعيش هناك، سبق وأن صدر له العديد من المؤلفات منها : نازحون. صعاليك بغداد. الإنتظار في ماريون. واحد وثمانون. النوم في محطة الباص، اضافة الى كتاب شارع دجلة.

غلاف الكتاب
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