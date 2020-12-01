شاختار يهزم ريال مدريد بثنائية ويؤزم موقفه في دوري أبطال أوروبا

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(المستقلة) فاز شاختار بثنائية دون رد على ضيفه ريال مدريد، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وبعد شوط أول سلبي، سجل الفريق الأوكراني هدفين عن طريق برونو دينتينيو وفي مانور سولمون في الدقيقتين 57 و82.

ورفع شاختار رصيده إلى 7 نقاط في وصافة ترتيب المجموعة الثانية، متقدما بفارق المواجهات المباشرة على ريال مدريد الذي تراجع إلى المركز الثالث.

وبهذا يواجه ريال مدريد خطر الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ البطولة منذ تغيير نظامها في عام 1992.

 

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شاختار يهزم ريال مدريد بثنائية ويؤزم موقفه في دوري أبطال أوروبا

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