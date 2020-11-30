شاختار ضد ريال مدريد.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

(المستقلة) يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على شاختار، مساء الثلاثاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتنافس الفريقان على حصد إحدى بطاقتي التأهل لدور الـ16، حيث يحتل ريال مدريد وصافة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، يليه شاختار في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ويتصدر بروسيا مونشنجلادباخ ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، فيما يحتل إنتر ميلان المركز الأخير بنقطتين.

يذكر أن ريال مدريد وشاختار التقيا في الجولة الأولى من دور المجموعات بملعب “ألفريدو دي ستيفانو” معقل الفريق الملكي، وانتهى اللقاء بفوز الضيوف 3-2.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة شاختار ضد ريال مدريد الساعة 8.55 مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، 7.55 بتوقيت القاهرة وعمّان.

وتذاع المباراة على قناة BeIn HD 1، لتعليق التونسي رؤوف خليف.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

حارس المرمى: كورتوا

خط الدفاع: فاسكيز – فاران – ناتشو – ميندي

خط الوسط: مودريتش – كاسيميرو – كروس

خط الهجوم: رودريجو – بنزيمة – فينيسيوس