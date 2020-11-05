شاحنة مجهولة تنقل محتويات غامضة من البيت الأبيض

المستقلة /- مع تقدم المرشح الديموقراطي «جو بايدن» على الرئيس الجمهوري «دونالد ترامب»، ووسط غموض توقع نتيجة فوز أي من المرشحين وازدياد الأمور تعقيدًا في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.

انتشرت صور مثيرة للجدل على موقع التغريدات تويتر، لشاحنة مجهولة متوقفة أمام البيت الأبيض، ويتم نقل عدد من المحتويات الغامضة إليها.

مما أثار تكهنات حول إدراك ترامب لأن الأمور قد تنتهي لصالح بايدن، أم أنها محتويات خاصة بترامب وحملته الانتخابية.

يظهر مقطع الفيديو عدد من العاملين في البيت الأبيض بواشنطن عاصمة الولايات المتحدة، وهم ينقلون عدد من المحتويات من الداخل إلى الشاحنة الغامضة.

لا تزال أعمال فرز البطاقات تُجرى في عدة ولايات رئيسية، يمكن أن تحسم المعركة، وذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن 6 ولايات تتبقى لحسم الصراع، إذ إن نتائج ولاية ألاسكا – 3 أصوات في المجمع الانتخابي – وولاية أريزونا – 11 صوتا في المجمع الانتخابي- لم تظهر بعد.

وينتظر الأمريكيون أيضا نتائج ولايات أخرى، وهي جورجيا – 16 صوتا في المجمع الانتخابي- ونورث كارولينا – 15 صوتا في المجمع الانتخابي – ونيفادا – 6 أصوات في المجمع الانتخابي- وبنسلفانيا – 20 صوتا في المجمع الانتخابي.

وبحسب المؤشرات الأولية، يتقدم الرئيس الأمريكي ترامب في 4 ولايات على الأقل من الـ6 ولايات الرئيسية.