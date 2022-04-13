شاب ينفق 50 ألف دولار ليشبه الشيطان

المستقلة /- يصر شاب أمريكي على الاستمرار في إجراء عمليات تعديل على شكله، عبر استخدام الوشم، لتحقيق هدفه في أن ”يشبه الشيطان“.

الأمريكي سورين لورينسون، البالغ من العمر ٢٨ عاماً، والملقب باسم ”شيطان نيون“، أنفق نحو 50 ألف دولار، في عمليات تعديل الجسم باستخدام الوشم، التي بدأها قبل 10 أعوام، ثم سرعان ما أصبح مهووساً بتلك العمليات.

وطوال عقد من الزمن، أقدم الأمريكي سورين لورينسون، على ”غرز مناطق في جسمه بنحو 200 إبرة حبر خاصة بالوشم، ليبدو مثل الشيطان“.

وشملت التعديلات في جسم لورينسون، أيضاً، منطقة الوجه والبطن والأضلاع، حيث حرص الشاب العشريني على إبراز رسومات صلبان وحروف وصور لبعض الشخصيات المفضلة في أفلامه، مثل ”حرب النجوم“ و“إكس مان“.

كما عمد مؤخراً إلى إخفاء بياض عينيه بالحبر. ويقول إنه ”إجراء غير مؤلم“، لافتا إلى أن أكثر الأوشام إيلامًا التي تعرض لها كانت في منطقة البطن والأضلاع.

 

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

عامة ومنوعات

هل يمكن للمرأة أن تختار في الجنة زوجا غير زوجها؟

اخر الاخبار

هذه المشروبات تساعد في إنقاص الوزن

اخر الاخبار

شاب ينفق 50 ألف دولار ليشبه الشيطان

اخر الاخبار

قائمة أقوى جوازات العالم.. تغييرات بسبب الغزو الروسي

اخر الاخبار

فجر السعيد تردّ على متابع وصفها بالبقرة

اخر الاخبار

تركيا ترد على منتقدي نقل محاكمة خاشقجي لسعودية

اخر الاخبار

فلكي : سنصوم رمضان مرتين في 2030 – فيديو

اخر الاخبار

فلكي : سنصوم رمضان مرتين في 2030 – فيديو

اخر الاخبار

توفيق عبد الحميد يعلن اعتزاله التمثيل نهائيًا

اخر الاخبار

ريال مدريد يتأهل إلى نصف النهائي بعد عودة إعجازية في النتيجة أمام تشيلسي

اخر الاخبار

سمية الخشاب تهاجم كل من يفرض على الآخر أن يصوم

اخر الاخبار

معلومات عن سمارة زوجة أبو جبل بعد إعلان انفصالهما

اخر الاخبار

بايرن ميونيخ يودع دوري أبطال أوروبا على يد فياريال

اخبار العراق

عالية نصيف تطالب بحل مشكلة محطات الوقود الأهلية

اخر الاخبار

بعد تزايد ضحايا الحروق.. مقترح بإنشاء بنك للجلد البشري

اخر الاخبار

الى أين تتجه الأوضاع في العراق؟

اخر الاخبار

ترسيخ العنصرية ضد النساء في عقلية المجتمع