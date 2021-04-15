شاب يشعل النار بوالديه قبل الإفطار بنصف ساعة في رمضان

المستقلة /- أقدم شاب مصري في منطقة المنصورة – مصر، على إشعال النار في منزل العائلة أثناء تواجد والديه فيه، وذلك بسبب خلاف نشب مع والده، بعد قدومه إلى البيت قبل موعد الإفطار بأول أيام شهر رمضان، وأثناء تجهيز والدته طعام الإفطار، قام بسكب بنزين وأشعل النار داخل البيت مما تسبب في إصابة والديه.

ورغم إجراء عملية جراحية له، توفي الأب متأثراً بحروق جسده التي بلغت نسبة 60%، وما زالت والدة الجاني في غرفة العناية المركزة بالمستشفى نتيجة إصابتها بحروق متفرقة بنسبة ٤٠٪، أثناء محاولتها إطفاء زوجها.

وتمكنت المباحث من القبض على الإبن، الذي اعترف بفعلته، وأكد أن والده دائم طرده من البيت كلما طلب منه نقود، وأنه ترك مهنته كمنجد أفرنجي وعمل سائق “توكتوك” لتوفير نفقاته إلا أن الدخل لا يكفي، مما جعله يسكب البنزين وحرق والديه، وتم حبس المتهم.

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