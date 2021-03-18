شاب مصري يحصل على جنيهان نظير إعادته 14 مليون جنيه

المستقلة/-أعاد شاب مصري 14 مليون جنيه، تحولت على حسابه البنكي بالخطأ، من بنك بلجيكي لتكون مكافاته في النهاية 2 جنيه ذهب من أحد البنوك المحلية في مصر.

تعود أحداث الواقعة إلى مطلع الشهر الجاري حينما اكتشف أحمد جاد الرب مترجم ومرشد سياحي من محافظة الأقصر، دخول مبلغ مالي قدره 760 ألف يورو” تعادل 14 مليون جنيه مصري” على حسابه المصرفي، تم تحويلها من أحد البنوك البلجيكية بالخطأ، بدلا من 2000 جنيه مصري نظير موضوع قام بترجمته

حيث أرسل قسم الحسابات بالشركة له الرقم المرجعي الموجود بالتقرير بدلا من القيمة المادية، ليتحول المبلغ من حوالي 350 يورو إلى 760 ألف يورو، وبالفعل قام أحمد بإعادة المبلغ للبنك مرة أخرى دون أن يحصل على أي مقابل مادي لذلك.

وكرم بنك الإسكندرية، أحد البنوك المصرية ، أحمد جاد الرب، بعد إنهاء إجراءات إعادته مبلغ 14 مليون جنيه، وكانت عملية إعادة المبلغ إلى مكتب الترجمة فى بلجيكا كان معقداً للغاية، واستمرت الإجراءات ١١ يوم، وكان مسئولو المكتب يتواصلون معه لحظة بلحظة.

وأهدى فرع البنك جنيهين ذهبيين للشاب وشهادة تقدير، تكريماً له على أمانته وتعاونه فى إعادة المبلغ، ووجهوا له الشكر لقناعته وتعاونه.