شاب فلسطيني يبتكر تطبيقًا لإنقاذ الأرواح في حالات الحوادث والطوارئ

المستقلة/-تمكن الشاب الفلسطيني محمد يوسف أبو حسان (21 عامًا) من ابتكار تطبيق هاتفي جديد يحمل اسم “IIanhelper” للمساعدة في حالات الطوارئ والحوادث.

وتتمثل أهمية التطبيق في كونه يساهم في إنقاذ الأرواح بأقصى سرعة في حالة وقوع الحوادث أو تعرض الشخص لأي طارئ يستدعي التدخل لإنقاذه.

حيث يمكن لمستخدم التطبيق الاتصال بالطوارئ من خلال ضغطة واحدة، كما يتيح التطبيق استخدام نظام “GIS” لمعرفة مكان السكن، وخاصية “Speed” لتحديد السرعة.

الشاب الفلسطيني المبتكر، محمد أبو حسان، درس تخصص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جامعة الأقصى، وقال في تصريحات خاصة لموقع “وكالة الصحافة المستقلة”، إن التطبيق لا يقتصر استخدامه على الأراضي الفلسطينية، وإنما يعمل في كل الدول، وكل ما هو مطلوب من المستخدم فقط أن يقوم بتغيير الرقم الخاص بالطوارئ والضغط على أيقونات الجهات المعنية.

وأضاف أنه يسعى لإنشاء مجموعة من التطبيقات الأخرى لتسهيل العديد من المهام للآخرين سواء في حياة الناس اليومية والعملية، مؤكدًا أنه متابع لكل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا ومهتم بها، ويدرك أهمية تسخيرها لتسهيل حياة البشر.