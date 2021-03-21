شاب سعودي يدفع حياته ثمنا لإنقاذ والد صديقه من الغرق

المستقلة/-أحمد عبدالله/ توفي شاب سعودي غرقا، بعد محاولته إنقاذ والد صديقه السبعيني من الغرق في تجمع مياه بمنطقة زراعية شرقي محافظة القنفذة السعودية.

ووفقا لصحيفة “سبق” المحلية، فإن الشاب علي البطاشي البالغ من العمر 30 عاما، حاول  وصديقه إنقاذ والد الأخير من الغرق، لينجو الصديق ووالده، فيما جرفت المياه الشاب علي، ومات غرقا.

عن تفاصيل الحادثة، قالت الصحيفة، بعد أن كان والد صديق علي يحاول فتح أحد العقوم الترابية، التي تحيط بأرضه الزراعية، التي امتلأت بالمياه نتيجة فتح سد وادي قنونا.

وبعد انهيار العقم الترابي بالأرض الزراعية سقط الرجل السبعيني، وبقي ساعات على شجرة بانتظار نجدة ابنه وصديق له.

وعلى الفور، وعندما علم الشاب علي باستغاثة والد صديقه، دفع بنفسه لإنقاذه، فسقط في حفرة عميقة من المياه، وتوفي غرقا، فيما بقي الشاب ووالده معلقَيْن بالشجر حتى وصول الدفاع المدني، وتم إنقاذهما.

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