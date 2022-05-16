شابة تغسل سيارتها بالوقود وتشربه

المستقلة /- شغل مقطع مصور لسيدة تقف في محطّة وقود مواقع التواصل. حيث كانت تغسل سيّارتها باستخدام مضخّة للبنزين وتشربه.

وحصد الفيديو أكثر من ثلاثمئة ألف مشاهدة على فيسبوك. إضافة إلى عشرات آلاف المشاهدات على منصات أخرى.

وبعد إثارة الشكوك حول صحة المقطع. تبين أنه مجرد خدعة هزلية صوّرت لنشرها على “تيك توك”. حيث كانت السيّدة تستخدم خلاله المياه لكن بمضخّة للوقود.

وأثار المنشور عشرات التعليقات الساخرة والمستخفّة بقدرات النساء. في حين نبه بعض المستخدمين إلى أنّ السائل المستخدم شفّاف. على عكس المحروقات التي تأتي بألوانٍ مختلفة.

يشار إلى أن المقطع يعود في الأصل لمشهدٍ تمثيليّ. نشرته الشابّة على سبيل الفكاهة. في حين نشرت جزءاً ثانياً ظهرت خلاله. وهي تشرب من المياه التي كانت تستخدمها لغسيل السيّارة.