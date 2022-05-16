شابة تغسل سيارتها بالوقود وتشربه

المستقلة /- شغل مقطع مصور لسيدة تقف في محطّة وقود مواقع التواصل. حيث كانت تغسل سيّارتها باستخدام مضخّة للبنزين وتشربه.

وحصد الفيديو أكثر من ثلاثمئة ألف مشاهدة على فيسبوك. إضافة إلى عشرات آلاف المشاهدات على منصات أخرى.

وبعد إثارة الشكوك حول صحة المقطع. تبين أنه مجرد خدعة هزلية صوّرت لنشرها على “تيك توك”. حيث كانت السيّدة تستخدم خلاله المياه لكن بمضخّة للوقود.

وأثار المنشور عشرات التعليقات الساخرة والمستخفّة بقدرات النساء. في حين نبه بعض المستخدمين إلى أنّ السائل المستخدم شفّاف. على عكس المحروقات التي تأتي بألوانٍ مختلفة.

يشار إلى أن المقطع يعود في الأصل لمشهدٍ تمثيليّ. نشرته الشابّة على سبيل الفكاهة. في حين نشرت جزءاً ثانياً ظهرت خلاله. وهي تشرب من المياه التي كانت تستخدمها لغسيل السيّارة.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

شابة تغسل سيارتها بالوقود وتشربه

اخر الاخبار

قبل شيرين أبو عاقلة .. حكايات صحفيين قتلهم الاحتلال

اخر الاخبار

لماذا تركز روسيا على شرقي أوكرانيا؟

اخر الاخبار

صور مسربة تكشف مصير رونالدو مع مانشستر يونايتد

اخر الاخبار

5 علامات خطيرة قد تدل على الإصابة بالسرطان

اخر الاخبار

5 عناصر تجنب تركها داخل السيارة في الأجواء الحارة

اخر الاخبار

الكشف عن سبب وفاة بطل مسلسل فريندز

اخر الاخبار

الكشف عن سبب وفاة بطل مسلسل فريندز

اخبار العراق

أول تعليق على الغاء عضويته.. مشعان الجبوري: “من غدر سيندم “

اخر الاخبار

المحكمة الاتحادية تقرر الغاء عضوية مشعان الجبوري بالبرلمان و قتيبة الجبوري بديلا عنه

اخبار العراق

اجتماع عاجل للاطار التنسيقي والمتحالفين معه لمناقشة تطورات موقف الصدر

اخر الاخبار

العماني سليمان الناعبي يتمكن من تسلق قمتي إيفرست ولوتسي

اخر الاخبار

الملك عبدالله يوجه بمنحة دراسية باسم “شيرين أبو عاقلة” ويعزي اسرتها

اخر الاخبار

شاهد: أبو غزالة يتوقع انهيار البيتكوين

اخر الاخبار

الصحة العراقية تعلن تسجيل ألفي حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية

اخر الاخبار

سعد ناطق يؤكد وجود مفاوضات مباشرة بينه وبين الأهلي المصري

اخر الاخبار

وزير الشباب يكشف عن أهم المشاكل التي تعيق إنهاء العمل بقاعة بغداد ارينا