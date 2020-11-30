سيمنس تؤكد مضيها بخارطة طريق مع العراق لتحقيق الاكتفاء الذاتي

المستقلة / – أعربَت شركة سيمنس الألمانية، عن أملها بترسيخ التعاون مع العراق والعمل على سد حاجة البلاد من الكهرباء خلال الفترة المقبلة، مؤكدة المضي قدماً في ستراتيجية خارطة الطريق التي اتفقت على تنفيذها في العراق مع الحكومات السابقة.

وقال المدير التنفيذي لشركة سيمنس مصعب الخطيب، في تصريح صحفي تابعته المستقلة , “سبق للشركة أن تقدمت بستراتيجية متكاملة لتوفير الطاقة الكهربائية للعراق باسم (خارطة الطريق)، وكان من ضمنها تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال أربع سنوات، إلا أن وجود تحديات لتلبية متطلبات قطاع الكهرباء ومنها عدم توفير الكميات الكافية من الوقود؛ أثر في الاستمرار بهذه الخطة”، مشيراً الى أنه “يمكن الاستفادة من الغاز المصاحب لتغذية محطات الكهرباء، ومن مشتقاته لدعم الموازنة العامة من خلال هذه المواد المستخرجة الثمينة”.

ووضعت الشركة الألمانية خطة متكاملة وشاملة للتحكم المدروس في القطاعات المرتبطة لتلبية احتياجات البلد من الطاقة.