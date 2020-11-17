سيريوم سكاي .. حل سحابي جديد يوفر لرؤية منقطعة النظير للرحلات الجوّية

المستقلة .. تم إطلاق حل سحابي جديد خاضع للإدارة –”سيريوم سكاي“- ويوفر رؤية هي الأولى من نوعها بزاوية 360 درجة للرحلات الجوّية بالوقت الفعلي لقطاع العمليات الجوية.

يوفر “سيريوم سكاي” مصدراً وحيداً لبيانات الطيران والسفر الجوي الشاملة التي تسهم بتبسيط العمليات الأساسية المدفوعة بالبيانات وعمليات التخطيط واتخاذ القرار.

ويستفيد الحل من الحافظة الواسعة التي تضم الجداول الزمنية للرحلات الجوية، وأداء الأساطيل والرحلات، وإدارة معلومات الملاحة الجوية على نطاق المنظومة، ومجموعة بيانات حركة المرور وأجور السفر، المشتقة من “سيريوم كور”، وهو مزيج فريد من التقنيات والمهارات والعمليات المسجلة الملكية الموجودة في صلب الأعمال.

وتقوم “سيريوم“، وهي الشركة العالمية المتخصصة في مجال بيانات وتحليلات الطيران والسفر الجوي، بجمع البيانات من “سيريوم كور” والبيانات السياقية بالغة الأهمية والتي تضم العوامل الخارجية، مثل الطقس والتوجيهات المتعلقة بمراقبة حركة الطيران لتوفير مزيد من التحليلات الدقيقة وتحكم تشغيلي أفضل.

وقال إيان باينتر، نائب رئيس شؤون العمليات الجوية لدى شركة “سيريوم” في هذا السياق: “يساهم ’سيريوم سكاي‘، وهو الحل السحابي الخاضع للإدارة الأول لدينا، بتوفير ثروة من البيانات والمعلومات التاريخية وفي الوقت الفعلي في مصدر واحد وآمن بغية تحسين عمليات تسيير الأعمال الخاصة بشركات الطيران بشكل جذري”.

وأضاف: “من خلال إزالة صوامع البيانات المعزولة في القطاع وتحسين إمكانية الوصول إلى البيانات، تستطيع الشركات التي تستخدم ’سيريوم سكاي‘ توسيع تحليلاتها لتشمل رؤى عالمية وإقليمية وتحليلات عن المنافسين”.

واختتم بالقول: “ساهم تأثير جائحة ’كوفيد-19‘ على قطاع السفر الجوي بجعله الحصول على معلومات دقيقة وكاملة في الوقت المناسب يتسم بأهمية أكبر الآن من أي وقت مضى في هذه الظروف سريعة التغيّر.”

تجدر الإشارة إلى أن “سيريوم سكاي” هي مجموعة من عروض إدارة البيانات كخدمة، مما يعني استراتيجيات إدارة البيانات التي تستخدم السحابة لتوفير خدمات تخزين البيانات والتكامل والمعالجة والتحليلات.

وتستطيع “سيريوم” أن تعفي المحللين العاملين في القطاع من عملية جمع البيانات وتنظيفها واستضافتها وإدارتها التي تستغرق وقتاً طويلاً وتكلف أموالاً طائلة. وهذا يتيح للمؤسسات تولي مسؤولية التحليلات الداخلية لديها ودعم جميع أدوات معلومات الأعمال الرئيسية.

يشكّل هذا الإطلاق الأولي لحل “سيريوم سكاي” للعمليات الجوية الجزء الأول من ابتكار “سيريوم” القائم على السحابة. وستطرح الشركة في وقت قريب إصدارات مخصصة من “سيريوم سكاي” لقطاعات السوق الرئيسية ضمن مجال الطيران.

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المصدر: “ايتوس واير”