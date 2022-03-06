سيرين عبد النور “تتعرض للضرب” المبرح من شخصية مشهورة

المستقلة /- تحدثت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، خلال استضافتها في برنامج “سهرانين” مع النجم أمير كرارة، عن تفاصيل مشاهد الضرب التي ادتها في عدد من اعمالها التمثيلية والتي عانت بسببها، منها مشهد جمعها بالنجم السوري عابد فهد في مسلسل “لعبة الموت”، الذي تعرضت خلاله للعديد من مشاهد الضرب.

وقالت سيرين بعد الضرب الذي تتعرض له من عابد فهد: “مش بكون حاسة بالألم وقت المشهد، لكن بعدها بيومين بلاقي إيدي وجعاني بسبب علقة في المشهد”، كما تعرضت في مسلسل روبي”، لمشهد ضرب من أمير كرارة، ليردّ عليها كرارة “أنا كنت لطيف معاكي”.

وأكدت الفنانة اللبنانية ان الممثل لا يكون منتبها خلال الدور الذي يتعرض فيه للضرب لأنه يكون مندمج كثيرا بالدور، وهذا ما يجعله يبدو صادقا وحقيقيا.

وتحدثت سيرين عبد النور عن مشاركتها في فيلم “رمضان مبروك أبو العلمين حمودة”، مع النجم محمد هنيدي، وأشارت انها كنت معروفة في العالم العربي قبل الفيلم، ولكن مصر لها خصوصية أكثر، وكانت مشاركتها بالفيلم فرصة جيدة وخاصة إنها غنت أغنيتين، ولاقت استحسان كبير لدى الناس.

وكشفت النجمة أنها كانت من أسرة متوسطة الحال، تعرضت للتهجير بسبب الحرب فى لبنان، فتحولت العائلة لأسرة فقيرة، وطلبت من جمهور مصر أن يدعي لبلدها لبنان الذي يمر بظروف صعبة.

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