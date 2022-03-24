سيد رجب يرد على اتهامات طليقته الأميركية لأول مرة

المستقلة /- بعد ساعات قليلة من اتهامات طليقته الأميركية له بسلب أموالها وطردها من منزلها ورفضه سداد نفقتها ونفقة أولادها أصدرت محامية الفنان سيد رجب بيانا وصفت فيه تلك الاتهامات بالادعاءات غير الصحيحة والتى تمس الحياة الشخصية، ولا علاقة لها بالحقيقة أو الواقع.

وقال البيان أن هناك خصومة بين الفنان سيد رجب وطليقته أمام المحاكم المصرية بما يمنعه من التعليق أو التعقيب أو تفنيد أو تصحيح ما أوردته في منشورها على “فيسبوك”. كما تابع البيان، إنه انطلاقا من احترام الفنان سيد رجب للعلاقة والعشرة الطويلة فإنه ينأى بنفسه عن الخوض في أمورهما الشخصية، ويؤكد أن الخلافات بينه وبين طليقته ـ رغم محاولاته الدؤوبة لحلها وديا وسابقة عرضه للعديد من الحلول المرضية عليها تجنبا لخوض غمارها من خلال ساحات القضاء إلا أنها رفضتها جميعا بما في ذلك من دلالات لا مجال لتفسيرها هنا.

وذكر أنه في جميع الأحول فإن الفنان يؤكد امتناعه عن الخوض في أي تفاصيل شخصية كون أن الأمور ما زالت متداولة أمام المحاكم، مشيرا إلى أن توقيت النشر يحمل تعمد الإساءة له استغلالا لنجاح مسلسل أبو العروسة والالتفاف الجماهيري حوله وهو ما يجعله يحتفظ بكافة حقوقه القانونية قبل مطلقته بخصوص ما تقدم. هذا وكانت الأميركية كيكي نيلسون طليقة الفنان وفي تغريدة على صفحتها على مواقع التواصل وجهت اتهامات له، مؤكدة استيلائه على أموالها وطردها من شقتها، وذلك عبر منشور لها تحت عنوان” خلف الكواليس مع أبو العروسة سيد رجب”.

 

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