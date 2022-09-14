سيدة لبنانية تقتحم بنك باستخدام السلاح لإطلاق وديعتها

المستقلة/- أقدمت سيدة لبنانية تدعى سالي حافظ في “مصرف لبنان والمهجر” بمنطقة السوديكو في بيروت على اقتحام المصرف اليوم الأربعاء.

وفي التفاصيل، كانت المودعة تحمل السلاح وتحتجز رهائن وتهدد بحرق نفسها بعد سكب بنزين على نفسها وعلى الموظفين.

وتمكنت من تحرير مبلغ ١٣ الف دولار وحوالي ٣٠ مليون ليرة من أصل وديعة قيمتها ٢٠ الف دولار لمودعة مريضة بالسرطان وعلى فراش الموت، بحسب ما نشرت “جمعية المودعين اللبنانيين” على صفحتها عبر “تويتر”.

ولاحقا، صرّحت المودعة سالي حافظ في حديث لقناة “الجديد”، أن “المصرف سرقنا علنا ولم يعد لدي أي شيء أخسره ولم يكن عندي اي حل اخر”.

وكشفت المودعة أن “المسدس الذي استخدمته “غير حقيقي”، مؤكدة أنها “ضد السلاح المتفلت”.

وقالت: “بطل عندي سبب اني كون ساكتة وبقول للعالم روحوا جيبوا مصرياتكم لو بدها تكلفكم حياتكم”.

 

المصدر: ليبانون ديبايت

اقرأ المزيد
اخبار السعودية

السعودية ريما الجفالي تحقق انتصاراً جديداً في النمسا

اخبار العراق

رئيس الوزراء يشرف شخصيا على الخطط الامنية والخدمية في زيارة الاربعينية

اخبار العراق

وزير الداخلية يؤكد سير عملية تفويج زائري الأربعين وفق الخطة المعدة

اخبار العراق

محافظ كربلاء يقدم مشروعا لرئيس الوزراء يحدد فيه تحديات زيارة الاربعينية

اخبار العراق

تخطي خدمات صحة كربلاء  لزوار الاربعينية حاجز الـ ( 700 ) ألف بين مواطن وزائر

اخر الاخبار

انطلاق برنامج “سفراء جائزة أبوظبي الصغار” في دورته الأولى

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

سيدة لبنانية تقتحم بنك باستخدام السلاح لإطلاق وديعتها

اخبار العراق

رئيس الوزراء يشرف شخصيا على الخطط الامنية والخدمية في زيارة الاربعينية

اخبار العراق

محافظ كربلاء يقدم مشروعا لرئيس الوزراء يحدد فيه تحديات زيارة الاربعينية

اخبار العراق

تخطي خدمات صحة كربلاء  لزوار الاربعينية حاجز الـ ( 700 ) ألف بين مواطن وزائر

اخر الاخبار

انطلاق برنامج “سفراء جائزة أبوظبي الصغار” في دورته الأولى

اخبار العراق

اوبك : معدل ارتفاع انتاج العراق من النفط بلغ ألفي برميل يوميا في اب

اخر الاخبار

إنتل تبدأ حملة لتسريب مواصفات معالجها Ryzen 7000 فائق السرعة

اخر الاخبار

إنتل تبدأ حملة لتسريب مواصفات معالجها Ryzen 7000 فائق السرعة

اخر الاخبار

مالك تشيلسي يقترح إقامة مباراة لكل النجوم لجمع الاموال للكرة الانكليزية

اخبار العراق

اختراق الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع الفيس بوك

اخر الاخبار

مصرف الرافدين : إطلاق وجبة جديدة من سلف المتقاعدين

اخر الاخبار

بيل غيتس يدعو إلى زيادة الاستثمار في المحاصيل الزراعية المهندسة

اخر الاخبار

بيجو تكشف عن سيارتها التي توصف بأنها واحدة من أبرز السيارات الكهربائية

اخر الاخبار

اخصائية توضح كيفية تجنب تفاقم التهاب المثانة في فصل الخريف

اخر الاخبار

لايبزيج الألماني يحل ضيفاً على ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا

اخر الاخبار

تميز هاتف OnePlus 10R بعد حصوله على اداء ممتاز وقدرات تصوير عالية

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط بسبب المخاوف من زيادة الفائدة الامريكية