سيدة لبنانية تقتحم بنك باستخدام السلاح لإطلاق وديعتها

المستقلة/- أقدمت سيدة لبنانية تدعى سالي حافظ في “مصرف لبنان والمهجر” بمنطقة السوديكو في بيروت على اقتحام المصرف اليوم الأربعاء.

وفي التفاصيل، كانت المودعة تحمل السلاح وتحتجز رهائن وتهدد بحرق نفسها بعد سكب بنزين على نفسها وعلى الموظفين.

وتمكنت من تحرير مبلغ ١٣ الف دولار وحوالي ٣٠ مليون ليرة من أصل وديعة قيمتها ٢٠ الف دولار لمودعة مريضة بالسرطان وعلى فراش الموت، بحسب ما نشرت “جمعية المودعين اللبنانيين” على صفحتها عبر “تويتر”.

ولاحقا، صرّحت المودعة سالي حافظ في حديث لقناة “الجديد”، أن “المصرف سرقنا علنا ولم يعد لدي أي شيء أخسره ولم يكن عندي اي حل اخر”.

وكشفت المودعة أن “المسدس الذي استخدمته “غير حقيقي”، مؤكدة أنها “ضد السلاح المتفلت”.

وقالت: “بطل عندي سبب اني كون ساكتة وبقول للعالم روحوا جيبوا مصرياتكم لو بدها تكلفكم حياتكم”.

المصدر: ليبانون ديبايت