سيدة عربية تعرض رضيعتها للبيع على فيسبوك!

المستقلة /- رصدت الأجهزة الأمنية المصرية إعلانا على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يعرض طفلة حديثة الولادة للتبني مقابل مبلغ مالي.

وبفحص الإعلان، حددت الأجهزة الأمنية موقع النشر ومن قام به، وتبين أن السيدة التي نشرت الإعلان مقيمة بمحافظة الجيزة. وتم ضبطها وإرسالها إلى قسم الشرطة، موجهين لها تهمة جريمة الإتجار بالبشر.

وأقرت والدة الطفلة أنها قامت بعرضها للبيع بسبب رفض والدها الاعتراف بها، مشيرة إلى أنها متزوجة عرفيا. لذلك قررت بيعها على إحدى الصفحات تحت ستار التبني لكي تتخلص منها.

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