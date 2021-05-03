سيدة عراقية تحرق زوجها في رمضان أثناء نومه

المستقلة /… قامت سيدة عراقية في محافظة ذي قار، بإضرام النار في جسد زوجها أثناء نومه، بعد أن تمكنت الغيرة من قلبها وأعمتها حتى عن شهر رمضان.

و قامت الأجهزة المختصة بإجراء التحقيقات لكشفت ملابسات جريمة قتل، حيث اكتشفت أن الزوجة قامت بإضرام النارعلى زوجها أثناء نومه، ما أدى إلى وفاته .

وأضافت الشرطة” إن التحقيقات الأولية أثبتت أن الزوجة أقدمت على هذه الجريمة انتقاما من زوجها بعد قيامه بالزواج من امرأة ثانية، و أن الزوجة هربت لجهة مجهولة بعد ارتكاب الجريمة، فيما تبحث قوات الأمن عنها”.

و يذكر أن العراق يسجل جرائم جنائية بارتفاع متصاعد منذ أكثر من عقدين، تتوزع ما بين حوادث انتحار وقتل وسرقة وابتزاز. (النهاية)