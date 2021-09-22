سيدة تونسية تكتشف بالصدفة انها متزوجة من إمرأة

المستقلة /- تفاجات سيدة تونسية من مدينة القصرين أثناء اجراءها معاملات استخراج شهادة ميلاد من مدينة جربة، أن معلوماتها في الكشوفات تفيد بانها متزوجة من سيدة مقيمة بمدينة نفطة منذ شهر آذار 2020.

واستنكرت السيدة هذا الخطأ وعبرت عن غضبها أثناء حديثها مع موقع “موزاييك أف أم” لوقوع خطأ بهذا الشكل في الوثائق الرسمية، ما سيتسبب لها بتعطيل معاملاتها، وسير حياتها اليومية، خصوصًا وأنها مطالبة بتجديد جواز سفرها في عملها.

وطالبت السيدة التونسية السلطات المسؤولة إلى التدخل بهذا الأمر وتصحيح الخطا الذي ورد في دفتر حالتها المدنية.

 

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