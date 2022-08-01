سيدات إنكلترا يخطفن كاس اوربا من المانيا

المستقلة/- بات منتخب إنكلترا أحدث المنضمين لقائمة المنتخبات المتوجة بكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم للسيدات، عقب تتويجه باللقب لأول مرة في تاريخه، إثر فوزه 2 / 1 على منتخب ألمانيا، الأحد (31 يوليو/تموز 2022)، في المباراة النهائية للمسابقة القارية (يورو 2022).

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1 / 1، حيث بادر منتخب إنكلترا بالتسجيل عن طريق إيلا تون في الدقيقة 62، غير أن منتخب ألمانيا أدرك التعادل في الدقيقة 79 من خلال لينا ماجول.

وعقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1 / 1، لجأ الفريقان إلى خوض وقت إضافي لمدة نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، من أجل حسم الأمور.

وتمكن المنتخب الإنكليزي من التتويج باللقب خلال الوقت الإضافي، بعدما أحرزت تشلوي كيلي الهدف الثاني لأصحاب الأرض، فيما عجز المنتخب الألماني عن إدراك التعادل خلال الدقائق المتبقية والدفع بالمباراة إلى ركلات الترجيح

هزيمة في غياب القائدة

وغابت أليكسندرا بوب، قائدة منتخب ألمانيا للسيدات لكرة القدم، عن المباراة التي أقيمت في إنكلترا بسبب الإصابة.

وتعرضت بوب لإصابة عضلية قبل نهائي البطولة القارية ضد منتخب إنكلترا على ملعب (ويمبلي) العريقة في العاصمة البريطانية لندن، لتحرمها من المشاركة في المباراة.

وكانت بوب تتقاسم صدارة قائمة هدافات البطولة مع الإنكليزية بيث ميد، برصيد 6 أهداف لكل منهما، قبل انطلاق المباراة النهائية.

وكانت بوب تطمح لأن تصبح ثاني لاعبة أو لاعب تهز الشباك في كل مباراة بالبطولة، بدءا من دور المجموعات حتى المباراة النهائية، في نسخة واحدة من بطولة كأس الأمم الأوروبية للرجال أو السيدات، بعد النجم الفرنسي السابق ميشيل بلاتيني، الذي حقق الإنجاز ذاته في نسخة أمم أوروبا عام 1984 للرجال.

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