سيتي جروب يضع الهند سوق ذات أولوية عالية

المستقلة/- رحيم الشمري/.. وسط مخاطر الصين يرى سيتي جروب انتعاشًا في الاكتتابات العامة الأولية في الهند وصفقات الاندماج والاستحواذ الواردة ، والوضع السياسي في مناطق أخرى مختلف قليلاً ، واكتسب مقياس الأسهم الرئيسي في الهند هذا العام ، على عكس الانخفاضات الحادة في الغالب التي شهدتها الأسواق العالمية الرئيسية .

وحقق مقياس الأسهم الرئيسي في الهند مكاسب هذا العام ، على عكس الانخفاضات الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية الكبرى .

فيما قال الرئيس المشارك العالمي للخدمات المصرفية الاستثمارية بالبنك ، إن سيتي جروب تستهدف الهند كواحدة من أكبر أسواقها للتوسع عالميًا مع تصاعد المخاطر في الصين ومناطق أخرى .

وقال مانولو فالكو ، الرئيس المشارك العالمي للخدمات المصرفية وأسواق رأس المال والاستشارات ، في مقابلة في مومباي ، إن الهند تقدم فرصًا واضحة جدًا ، وإن المقرض الذي يتخذ من نيويورك مقراً له ، يتوقع أن تنتعش العروض العامة الأولية في الهند العام المقبل بالإضافة إلى الصفقات الواردة في مجال الطاقة المتجددة والبنية التحتية .

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