سياسي مستقل يؤكد.. هناك مبادرات داخلية وخارجية لحلحلة الأوضاع الراهنة

المستقلة/- اكد السياسي المستقل نسيم عبد الله، هناك مبادرات داخلية وخارجية لحلحلة الأوضاع الراهنة، لافتا الى ان الوضع يسير باتجاه ابعاد الكاظمي عن السلطة والمجيء بشخصية أخرى لادارة البلد مؤقتا من اجل تعديل الدستور واجراء الانتخابات المبكرة.

وقال عبد الله في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “حل الازمة السياسية موجود، وهناك مبادرات من اطراف داخلية وخارجية واخرها مبادرة نيجرفان ومسعود بارزاني، ومن المتوقع ان يكون الإقليم هو الراعي للحوار بين الأطراف المتخاصمة خصوصا بعد زيارة وفد من التيار الصدري الى الإقليم”.

وأضاف ان “التيار الصدري لديه رؤية وان لم تظهر في الاعلام، لكن لديه رؤية تؤكد على الإبقاء على قانون الانتخابات للمرحلة القادمة وتعديل الدستور وخاصة المادة 70 وضرورة ان تكون حكومة قادمة بصلاحيات وفترة محدودة، مهمتها اجراء الانتخابات المبكرة”.

وبين ان “من غير الممكن الاستمرار بحكومة الكاظمي والاطار التنسيقي يسير باتجاه عدم الإبقاء على الحكومة التي يديرها الكاظمي، حيث ان الاطار متمسك ولو من اجل تشكيل حكومة تمهد لانتخابات مبكرة وبفترة وجيزة، ومن المتوقع ان يتم تقديم شخصية لرئاسة الوزراء بعيدة عن الاطار والتيار الصدري للسير باتجاه تغيير الدستور والتمهيد لانتخابات مبكرة”.