سياسي مستقل يؤكد.. التحالف الثلاثي يمكن ان يتصدع في اي وقت

قال القيادي الكردي المستقل محمود عثمان التحالف ان التحالف الثلاثي الذي تشكل بين ( السيد الصدر ومحمد الحلبوسي ومسعود البارزاني ) يمكن ان يتصدع في اي وقت ، خاصة بعد وقوف كتلتي الصدر والحلبوسي مع قرار المحكمة الاتحادية الخاص بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الاقليم ، ولم يحسبا اي حساب للاكراد “.

وقال في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” ، ان القضايا والدعاوى التي تظهر حاليا في المحكمة الاتحادية ، سببها الخلاف السياسي بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري ، وبين الحزبين الكرديين الذين انقسموا مع الاطار والتيار ، وهذا الامر سبب مشاكل سياسية “.

واوضح عثمان ” توجد اطراف خارجية معروفة تقف بالضد من اقليم كردستان بشأن امكانية بيع الغاز الى بعض الدول الخليجية وتركيا ، وهذه الاطراف تدفع اطراف داخلية عراقية لخلق مشاكل للاقليم ، وسبب ايضا باصدار قرار المحكمة الاتحادية بشان عدم دستورية قانون النفط والغاز في الاقليم .

واكد عثمان وجود ضغوط على الاكراد والسنة من اطراف سياسية ، بشتى الوسائل ، من اجل اعادة النظر بالتحالف مع السيد الصدر ، ولانهم يرون انهما السبب في شق الصف الشيعي ، وبالتالي يمكن ان تحدث مشاكل لهما مستقبلا “.

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