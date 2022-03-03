سياسي مستقل يؤكد.. التحالف الثلاثي يمكن ان يتصدع في اي وقت

سياسي مستقل يؤكد.. التحالف الثلاثي يمكن ان يتصدع في اي وقت

قال القيادي الكردي المستقل محمود عثمان التحالف ان التحالف الثلاثي الذي تشكل بين ( السيد الصدر ومحمد الحلبوسي ومسعود البارزاني ) يمكن ان يتصدع في اي وقت ، خاصة بعد وقوف كتلتي الصدر والحلبوسي مع قرار المحكمة الاتحادية الخاص بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الاقليم ، ولم يحسبا اي حساب للاكراد “.

وقال في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” ، ان القضايا والدعاوى التي تظهر حاليا في المحكمة الاتحادية ، سببها الخلاف السياسي بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري ، وبين الحزبين الكرديين الذين انقسموا مع الاطار والتيار ، وهذا الامر سبب مشاكل سياسية “.

واوضح عثمان ” توجد اطراف خارجية معروفة تقف بالضد من اقليم كردستان بشأن امكانية بيع الغاز الى بعض الدول الخليجية وتركيا ، وهذه الاطراف تدفع اطراف داخلية عراقية لخلق مشاكل للاقليم ، وسبب ايضا باصدار قرار المحكمة الاتحادية بشان عدم دستورية قانون النفط والغاز في الاقليم .

واكد عثمان وجود ضغوط على الاكراد والسنة من اطراف سياسية ، بشتى الوسائل ، من اجل اعادة النظر بالتحالف مع السيد الصدر ، ولانهم يرون انهما السبب في شق الصف الشيعي ، وبالتالي يمكن ان تحدث مشاكل لهما مستقبلا “.