سياسي مستقل : احتمالية عودة الصدريين إلى العملية السياسية

المستقلة /- تحدث السياسي المستقل سعد المطلبي، اليوم الخميس، عن احتمالية عودة الصدريين إلى العملية السياسية، وذلك بعد أشهر من اعتزاله العمل السياسي.

ورأى المطلبي، أن تلك العودة تكون إما من خلال رجوع التيار الصدري بزعيمه مقتدى الصدر، أو بانشقاق كتلة سياسية منه، وتكون بذلك حاملة لاسم التيار، لكن في الوقت نفسه غير مرتبطة بالصدر.

وقال المطلبي في تصريح صحفي تابعته المستقلة ، إن “الحكومة العراقية جاءت بعد ولادة عسيرة بسبب محاولة التيار الصدري – بالانضمام مع السنة والكورد – تشكيل قوى سياسية تستند في ظاهرها على الأغلبية السياسية، وباطنها على تقاسم للسلطة، لكن هذا التحالف لم يتمكّن من تشكيل الحكومة، لعدم حصوله على ثلثي أصوات أعضاء مجلس النواب، ما أدى في النهاية إلى انسحاب الصدر وكتلته السياسية”.

وأضاف، أن “عودة الصدريين من عدمه يتعلّق برؤية الصدر، الذي بحسب تصريحاته يرفض الرجعة، لكن من الممكن أن تكون الأحداث المقبلة تجعله يعيد النظر في هذا القرار”، مبيناً أن “هذا احتمال يُبحث في المراكز الأجنبية”.

وتابع أن “التساؤل الحالي هو، هل عودة التيار الصدري ستكون بزعيمه؟، أم يحصل انشقاق داخل التيار وتنبثق كتلة سياسية منه؟، وفي هذه الحالة تكون (الكتلة) حاملة لاسم التيار لكن غير مرتبطة بالصدر”، وفق المطلبي.

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