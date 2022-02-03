سياسي كردي ينتقد ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية

المستقلة /- اعتبر السياسي الكردي المستقل النائب السابق ريبوار كريم، الخميس ، اصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني على ترشيح شخصية متهمة بالفساد لمنصب رئيس الجمهورية بأنها محاولة لكسر الإرادة الشعبية والسياسية .

وقال كريم في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يحاول تكريس دكتاتوريته المقيتة داخل الاقليم وخارجه”، مؤكدا “ضرورة استمرار برهم صالح لتولي ولاية ثانية”.

وأضاف كريم، أن “القوى السياسية الوطنية ترفض الاستبداد والدكتاتورية”، مبينا ان “القوى الرافضة لتولي صالح رئيسا للجمهورية ستصوت للمرشح برهم صالح ليكون رئيسا للجمهورية لولاية ثانية”.

وكان القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني اسو فريدو أكد في تصريح سابق، أن منصب رئيس رئيس الجمهورية استحقاق للكرد وللاتحاد الوطني الكردستاني تحديدا.

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