سياسي فرنسي يرفض شراء الغاز من تركيا لانه بالاصل غاز روسي

المستقلة/- قال السياسي الفرنسي المعروف فلوريان فيليبو، في تغريدة على تويتر، إن رفض الغاز الروسي والتحول إلى شراء هذا الغاز من تركيا ليس منطقيا، لأن الأخيرة تستلمه كذلك من روسيا.

وأضاف فيليبو، الذي يتزعم حزب “الوطنيين” في فرنسا: “من أجل الاستغناء عن الغاز الروسي قامت بلغاريا بتوقيع اتفاقية بشأن استيراد الغاز من تركيا. وتركيا بنفسها تحصل على 45 في المائة من الغاز من روسيا! لذا فإن بلغاريا ببساطة ستشتري الغاز الروسي بسعر أعلى بكثير من ذي قبل”.

وشدد فلوريان فيليبو، على الأمر نفسه ينطبق كذلك على فرنسا.

بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، صعد الغرب من ضغوط العقوبات على روسيا، مما أدى إلى زيادة أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

من جانبه، قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها، هي استراتيجية طويلة المدى اعتمدها الغرب، وأكد أن هذه العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

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