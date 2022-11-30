سياسي : حكومة السوداني تجمع البيانات بصمت لغرض محاسبة الفاسدين

المستقلة/- اكد السياسي المستقل نسيم عبد الله، ان حكومة السوداني تواصل العمل بصمت لجمع البيانات ومحاسبة جميع الفاسدين، لافتا الى ان أبو رغيف وغيره من المسؤولين في الحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم.

وقال عبد الله في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “حكومة السوداني تعمل بصمت واختارت هذا الطريق من اجل جمع البيانات والمعلومات والأدلة عن أي قضية بعيدا عن الطريقة التي يتعامل بها الرأي العام خصوصا ان الكثير من القضايا تطرح لغرض الابتزاز”.

وأضاف ان “كل المسؤولين بالحكومة السابقة سيتم فتح ملفاتهم من قبل حكومة السوداني التي أبدت رغبة كبيرة للخوض بهذا الامر، سواء احمد أبو رغيف او غيره من الأطراف، فالجميع سيتم مساءلته على الفترة التي قضاها في المنصب”.

وبين ان “الحساب من قبل الحكومة سيكون بعد جمع الأدلة والبيانات التي تدين المسؤولين السابقين بالفساد والاضرار بالمال العام، حيث لن يتم الإفلات من العقاب، ولكن الامر يجري بصمت”.