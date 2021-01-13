سياسي الماني يطالب حكومته بالترحيل الفوري لمرتكب الاعتداء على اللاجئين في بايرن

المستقلة/منى محمد زيارة/..طالب عضو مجلس الامناء في الحزب الالماني الحاكم مصطفى العمار بالترحيل الفوري لكل من يريد اثارة الخوف والرعب على الاراضي الالمانية وخاصة بعد تزايد الاعتداءات المتكررة خلال الفترة الماضية .

جاء ذلك في تصريح صحفي للعمار على خلفية الاعتداء الذي قام به طالب لجوء عراقي على عدد من الاطفال والنساء في احدى مراكز اللاجئين في مقاطعة بايرن جنوب المانيا .

ووجه رسالة مفتوحة الى وزير الداخلية الالماني يواخيم هيرمان تضمنت تفاصيل الاعتداء، مطالبا في الوقت نفسه المرشحين لزعامة حزبه الحاكم بعدم التسامح مع كل من لا يحترم الانظمة والقوانين والضرب بيد من حديد تفادياً لتكرار مثل هكذا اعمال اجرامية .

واضاف مفوض الاندماج ان المجرم ارتكب عدة اعمال مماثلة في اليونان وهولندا مما جعله يمثل خطرا على المجتمع خاصة بعد تكتم رجال الامن في مركز اللاجئين على ما قام به هذا المجرم الامر الذي جعلني اطالب بفتح تحقيق فوري حول كل ما جرى ومحاولة الاحاطة بكل تفاصيل الموضوع من خلال افادات الضحايا .