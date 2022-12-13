سيارة هيفاء وهبي الجديدة .. فخامة والكثير من المال

المستقلة/- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي وهي بجوار وداخل سيارة مرسيدس.

الصور كانت قد نشرتها نجمة الغناء العربية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

السيارة من طراز مرسيدس الفئة جي، ولكنها حصلت على مجموعة من التعديلات التي قدمتها شركة التعديلات الألمانية Hofele.

بعد مجموعة التعديلات التي حصلت عليها السيارة حصلت على اسم Hofele HG 63 Sport.

السيارة مزيج بين الكلاسيكية والوحشية.

أضافت الشركة مصدًا فريدًا ومظهرًا منقحًا لشبكة Panamericana، مكتملًا بشعار الشركة H الكاسح بدلاً من النجمة ثلاثية الرؤوس.

هذا الشعار جعل البعض يعتقد أنه دلالة على اسم هيفاء وهبي، ولكنه هو شعار شركة التعديلات.

في الداخل، يظهر تناسق في الألوان بين اللون الأسود، واللون البيج.

كما أن Hofele زودت السيارة بمقاعد فردية مع وحدة تحكم مركزية، ويتم تحريك المقاعد للخلف عدة بوصات لتوفير مساحة إضافية للركاب.

في جوهرها، تتبنى G63 دور النقل الفاخر الذي لا يختلف عن الفئة S، حيث يمكن للناس في المقاعد الخلفية التمدد براحة قصوى.

السيارة مزودة بمحرك V8 ولم تقم شركة التعديلات بتغييره، وهو يولد قوة 577 حصانًا، وعزم دوران 850 نيوتن. متر.

لا تُدرج شركة Hofele تكلفة محددة لتجهيزاتها، لكن الشركة تقول إن سيارة G63 الجديدة المجهزة كسيارة HG 63 Sport ستكون في حدود 300 ألف يورو، أي ما يعادل حاليًا حوالي 356200 دولار.

المصدر: تيربو العرب