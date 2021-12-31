سيارة اقتصادية ورخيصة الثمن تغزو أسواق العالم

المستقلة /- كشفت Wuling عن سيارتها الصغيرة الجديدة التي طورتها لتكون منافسا قويا في عالم المركبات الكهربائية.

وتأتي سيارة Dongfeng Fengguang Mini EV الجديدة بهيكل أنيق التصميم مجهز بمصابيح مميزة تعمل بأحدث تقنيات LED، وجاء الهيكل بطول مترين و99 سنتيمترا، بعرض 149 سم، وارتفاع 164 سم، أما المسافة بين محوري العجلات فيه فـ 196 سم، وزودت المركبة أيضا بعجلات ذات تصميم فريد بمقاس 12 إنشا.

وحصلت هذه المركبة على صفين من المقاعد يتسعان لأربعة ركاب، ويمكن طي الصف الخلفي منهما لجعل صندوق الأمتعة أكثر سعة، أما واجهة القيادة فخلت تقريبا من الأزرار التقليدية واستعيض عنها بشاشة لمسية مميزة موضوعة قبالة السائق.

وزودت Wuling هذه السيارة بحساسات مسافات أمامية وخلفية، وكاميرات خلفية لتسهيل ركنها في الأماكن الضيقة، كما جهزتها بمحرك كهربائي صديق للبيئة يولد عزما يعادل 34 حصانا.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

المواقع العشرة الأكثر زيارة على الانترنت

اخر الاخبار

شيرين تخدع الجميع ولم تنفصل عن زوجها وهذا كان هدفها

اخبار مصر

رحيل الكاتب والمفكر المصري جابر عصفور عن عمر يناهز الـ 77 عاما

اخبار مصر

أوراق رجائي فايد والمسألة الكردية.. كتاب جديد للكاتبة ولاء عبدالله أبوستيت

اخبار العراق

النائب مصطفى سند: الدوائر التي أكملت إجراءاتها الإدارية شُملت بقرار تثبيت العقود

اخبار العراق

عالية نصيف تجدد مطالبتها بتعديل سعر الدولار في الموازنة

اخر الاخبار

عادل إمام ودريد لحام وصباح الجزائري ضحايا 2021

اخر الاخبار

عادل إمام ودريد لحام وصباح الجزائري ضحايا 2021

اخر الاخبار

الكشف عن مفاجأة حول طلاق أحمد الفيشاوي وزوجته

اخر الاخبار

العالم في مازق مرعب اذا تحققت توقعات فانجا العمياء لعام 2022

اخر الاخبار

هذا ما حدث لثروات أغنى 10 أشخاص في العالم خلال 2021

اخر الاخبار

بنك يحوّل ملايين الدولارات لعملائه عن طريق الخطأ

اخر الاخبار

توقف فورا عن إرتداء الكمامة بهذه الحالة

اخر الاخبار

كيف تحمي نفسك من نوبات الإكزيما في الشتاء؟

اخر الاخبار

وثائق تكشف اعترافا مفاجئا لجورج بوش

اخر الاخبار

بعد 10 سنوات .. البحرين تعين سفيرا في دمشق

اخر الاخبار

زعيمان عربيان مولا لجنة المحامين لتخليص “صدام حسين” من حبل المشنقة